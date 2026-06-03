¿SE VA? André Jardine estaría FUERA del América tras cambios en la directiva

El futuro de André Jardine al frente del América se encuentra en incertidumbre. Tras los recientes movimientos en la estructura directiva del club, todo apunta a que el técnico brasileño podría concluir su etapa con las Águilas de cara al Apertura 2026.

La salida de Héctor González Iñárritu y Diego Ramírez ha marcado el inicio de una renovación interna en la institución, situación que también tendría repercusiones en el cuerpo técnico. De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Ponce de León, la nueva dirigencia estaría considerando un relevo en el banquillo.

Aunque durante el Clausura 2026 la continuidad de Jardine fue cuestionada por los resultados obtenidos, la directiva decidió respaldarlo y mantenerlo al frente del equipo hasta el cierre del torneo. Sin embargo, tras la eliminación en Cuartos de Final frente a Pumas, el panorama habría cambiado significativamente.

La reciente eliminación del América en Cuartos de Final ha generado dudas sobre la continuidad de Jardine.

Según la versión publicada, la nueva administración ya trabaja en una posible transición que marcaría el cierre de uno de los ciclos más exitosos en la historia reciente del club.

Jardine asumió el mando del América para el Apertura 2023 y rápidamente logró resultados históricos. En su primer torneo conquistó el campeonato al vencer a Tigres, iniciando una etapa ganadora que continuó con los títulos del Clausura y Apertura 2024, obtenidos ante Cruz Azul y Monterrey, respectivamente.

Gracias a esos logros, América se convirtió en el primer equipo en conseguir un tricampeonato en la era de los torneos cortos de la Liga MX. Además, bajo la dirección del estratega brasileño, el club sumó un Campeón de Campeones, una Supercopa de México y una Campeones Cup.

La nueva administración del club busca una transición en el cuerpo técnico tras la salida de directivos clave.

Pese a los éxitos nacionales, los torneos internacionales quedaron como una asignatura pendiente para el entrenador, ya que no logró conquistar la Leagues Cup ni la Copa de Campeones de Concacaf durante su gestión.

Jardine ha tenido un ciclo exitoso, pero los torneos internacionales siguen siendo un reto pendiente.

De confirmarse su salida, América iniciaría una nueva etapa tras uno de los periodos más exitosos de su historia reciente.