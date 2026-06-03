Hugo Sánchez señala la falta de confianza como el mayor freno de México rumbo al título mundial

Para Hugo Sánchez, el desafío más grande que enfrenta México en su aspiración de conquistar una Copa del Mundo no está relacionado con la calidad de sus jugadores, sino con la mentalidad que prevalece dentro del futbol nacional.

El histórico atacante mexicano afirmó que el país cuenta con las condiciones necesarias para competir al máximo nivel, pero considera que dirigentes, clubes y el entorno futbolístico no terminan de convencerse de que el objetivo de ser campeón del mundo es alcanzable.

¿Qué declaró Hugo Sánchez sobre la mentalidad del futbol mexicano?

Durante una conversación con RÉCORD, Sánchez recordó que cuando asumió el cargo de entrenador de la Selección Mexicana planteó una meta ambiciosa: conquistar una Copa del Mundo si se le otorgaban tres ciclos mundialistas consecutivos, equivalentes a 12 años de trabajo.

Según explicó, esa postura generó escepticismo entre los dirigentes del futbol mexicano. Para el exgoleador, esa reacción refleja una de las principales razones por las que la selección no ha logrado trascender más allá de ciertas instancias en los Mundiales.

Sánchez sostuvo que siempre ha confiado en sus capacidades y en las del futbolista mexicano, por lo que considera indispensable adoptar una mentalidad más ambiciosa para aspirar a resultados históricos. En su opinión, el talento existe, pero la falta de confianza colectiva impide competir sin complejos frente a las principales potencias del futbol internacional.

¿Cómo puede México aprender de otras selecciones?

Además, destacó la importancia de observar y aprender de las selecciones que han conseguido mantenerse entre las mejores del mundo. A su juicio, México debe analizar los métodos y estrategias de los equipos más exitosos para continuar evolucionando y reducir la distancia que lo separa de la élite.

Para el llamado "Pentapichichi", el crecimiento del futbol mexicano depende tanto de la preparación deportiva como de la capacidad de creer que los grandes objetivos pueden convertirse en realidad.