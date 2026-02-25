Andreas Rettig de Alemania expresa preocupación por la seguridad en México

Andreas Rettig, director de la Asociación Alemana de Fútbol, admitió que por ahora no espera "con ansias" la Copa del Mundo, debido a la violencia generada por el cártel en Guadalajara.

El coordinador de Turismo del Gobierno alemán, Christoph Ploss, planteó que la seguridad de sus aficionados es una prioridad y que la FIFA debe trabajar para garantizar la tranquilidad.

La Federación Portuguesa evalúa "la delicada situación" que vive el País para decidir la participación de su selección, que incluye a Cristiano Ronaldo, en el juego amistoso contra México para reinaugurar el Estadio Azteca el 28 de marzo.

Ayer el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que está "muy tranquilo" con México como sede del Mundial de 2026.