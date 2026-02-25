Shadows sorprende a Warriors en la Liga de Voleibol: victoria en dos sets

El equipo de Shadows dio la sorpresa de la jornada en la Liga de Voleibol Rangelitos tras vencer en dos sets a la escuadra de Warriors, en duelo de la categoría Mixta que libraron en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez, el pasado domingo.

Los bélicos llegaron al encuentro con la etiqueta de favorito por su mejor posición en la tabla, sin embargo, se encontraron a un rival complicado que definió el partido con un juego preciso.

Shadows dominó las acciones con parciales de 25-23 y 25-13, pero aún con esta victoria, las "sombras" siguen estando fuera de la zona de playoffs, al colocarse en el noveno puesto, mientras que los Warriors cayeron a la sexta posición.

En otro partido de la categoría Mixta, el conjunto de Flamel se agenció una contundente victoria en apenas dos episodios, frente a la escuadra de Paketaxo. Flamel definió el primer set con una claro 25-18, mientras que en el segundo capítulo mantuvo el dominio sobre la cancha y aseguró la victoria tras imponerse por 25-20, ligando un importante triunfo para subir al séptimo lugar de la tabla.

Por su parte, en encuentro de la categoría Femenil, la escuadra de Valkirias se agenció una victoria tras dos reñidos sets ante el sexteto de AVR. El primer episodio se tornó bastante parejo y las Valkirias tuvieron que emplearse a fondo para imponerse por 28-26, mientras que en el segundo capítulo sellaron un claro 25-20 para finiquitar el partido.