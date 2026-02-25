Acereros de Monclova refuerza su equipo con Carlos Tirado y Pedro Reyes

El Club Acereros de Monclova sigue fortaleciendo su roster de cara a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, con la incorporación de dos jóvenes talentos: el primera base Carlos Tirado y el lanzador derecho Pedro Reyes, peloteros con formación en sucursales de Grandes Ligas y experiencia en el invierno mexicano.

Originario de Mazatlán, Sinaloa, y con apenas 20 años de edad, Carlos Tirado es un jugador formado dentro del programa de desarrollo de la Furia Azul, organización en la que dio sus primeros pasos en el béisbol profesional. Su crecimiento y herramientas llamaron la atención de los Pittsburgh Pirates, franquicia con la que fue firmado y para la que militó en Ligas Menores. Además de su paso por el béisbol organizado en Estados Unidos, Tirado ya sabe lo que es competir en escenarios de alta exigencia en México, tras defender la franela de los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico.

Por su parte, Pedro Reyes, de 23 años y nacido en Coatzacoalcos, Veracruz, llega para robustecer el staff de pitcheo. El serpentinero derecho se formó en las sucursales de los Philadelphia Phillies, organización con la que desarrolló su repertorio y consolidó su presencia sobre la loma. Reyes también cuenta con experiencia en el béisbol invernal mexicano tras su participación con los Tomateros de Culiacán, una de las novenas más competitivas del circuito.