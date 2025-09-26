Andrés Guardado explica su regreso frustrado a Atlas

Andrés Guardado inició su carrera profesional en Atlas y tras su paso por Europa, lo lógico era que regresara con los Rojinegros para ponerle punto final a su trayectoria. Sin embargo, las cosas fueron diferentes y el mediocampista terminó en León.

¿Qué dijo Guardado sobre su regreso frustrado al Atlas?

'El Principito' abordó el tema sobre su relación con Grupo Orlegi, mismo que es dueño de Atlas, aunque el club ya está en proceso de venta. Guardado aseguró que tiene una mala experiencia, luego de que "le cerraron las puertas".

'Ellos cuando compran al Atlas, por ahí de 2017, que fue cuando yo fiché con el Betis, me hacen una oferta. Ellos querían llegar con bandera de: 'regresé a Andrés Guardado de España'. Pero yo en ese momento no quise ir", inició el mexicano en el podcast, El Cafelito.

"Yo me veía joven para ir a México, venía el Mundial 2018, había fichado por el Betis y estaba bien. Probablemente al propietario no le sentó bien que rechazara y a partir de ahí me cerraron las puertas", agregó Guardado.

En cuestión de una despedida por parte de Atlas, Guardado no se hace expectativas. "No la espero. Me gustaría porque es el equipo donde yo crecí, estuve desde los siete años hasta los 20. Ellos me formaron y es mi casa", mencionó.

Guardado se considera más del Atlas que los propietarios

"Me considero más Rojinegro, más atlista que ellos que agarraron al equipo en 2017 y ellos por negocio, yo tengo el corazón Rojinegro", sentenció Andrés Guardado sobre su amor por Atlas.

Pese a ese desencuentro con la directiva, Guardado reconoció que mantiene un cariño intacto por la afición de los Rojinegros, pues considera que ellos siempre lo han apoyado en cada etapa de su carrera, sin importar la camiseta que vistiera. Para el mediocampista, la conexión con los seguidores va más allá de las decisiones de los dirigentes.

El ´Principito´ deja claro que su vínculo con Atlas será eterno desde el lado sentimental, aunque las circunstancias lo hayan llevado a despedirse del futbol profesional con León, equipo que le abrió las puertas en la recta final de su trayectoria.