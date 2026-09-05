Andy Ruiz tropieza en su esperado regreso y pierde ante Damian Knyba

El regreso de Andy Ruiz a los cuadriláteros terminó con un resultado adverso. El mexicano, excampeón mundial de peso completo, fue superado por el polaco Damian Knyba por decisión unánime en el combate celebrado este viernes en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

Después de poco más de dos años sin pelear, Ruiz tuvo problemas para imponer su ofensiva durante los primeros episodios. El mexicano se dedicó principalmente a soportar los ataques de Knyba, quien aprovechó los primeros asaltos para lanzar golpes de poder.

¿Cómo ocurrió la pelea entre Ruiz y Knyba?

Con el transcurso del enfrentamiento, Ruiz comenzó a mostrar una mejor versión y consiguió conectar algunos impactos relevantes sobre su rival. Uno de ellos provocó un corte en el rostro de Knyba luego de un volado de derecha.

Sin embargo, el momento más complicado para el mexicano llegó en el séptimo round. Knyba conectó un gancho de derecha que hizo tambalear a Ruiz hasta enviarlo a la lona. Aunque parecía que el réferi podía detener la pelea, permitió que el mexicano continuara después del conteo y lograra completar el asalto.

Detalles del combate y sus consecuencias

Ruiz intentó mantenerse en la pelea hasta el final, pero su reacción no fue suficiente para convencer a los jueces. Las tarjetas marcaron 117-110, 114-113 y 114-113, todas favorables al boxeador polaco.

Para Ruiz, de 36 años, este representó su primer combate desde el empate mayoritario frente a Jarrell Miller en agosto de 2024. Con este resultado, su récord profesional quedó en 35-3-1, con 22 victorias por nocaut.

Knyba, en tanto, elevó su marca a 18-1, con 11 triunfos por la vía rápida. La victoria representa el resultado más destacado de su trayectoria, meses después de sufrir su primera derrota profesional ante Agit Kabayel, quien lo venció por nocaut técnico en tres asaltos en enero.