Regina Tarin se prepara para su pelea en Noche UFC en Arizona

La fortaleza de Regina Tarin va más allá de los músculos y del impecable estado físico con el que llegará a la cuarta edición de Noche UFC. La mentalidad y hambre de triunfo serán sus aliadas a la hora de subir al octágono ante la estadounidense de 33 años JJ Aldrich.

"Emocionada, preparada mental y físicamente, en salud tuve unos problemas, me imagino con la mano en alto, si Dios quiere noqueando... Lo más fuerte de mi rival es su experiencia, tiene casi una década en UFC, experiencia en UFC es lo que me falta, pero yo tengo el hambre, la juventud todo. Sé que voy a ganar y si Dios quiere, entrar al ranking que es lo que busco, entrar lo doblemente de fuerte para alcanzar a peleadoras en el top, escalar y llegar a la meta de ser campeona del mundo", advirtió la capitalina de 21 años, en una charla con medios en el UFC Performance Institute.

Parte de su confianza deriva por su estricta preparación hacia Noche UFC, el 12 de septiembre en Arizona. Además del desgaste que implica el entrenamiento, Regina Tarin reveló inesperados problemas de salud que hoy están superados.

"Sufrí de salud problemas de mujeres, ovario poliquístico y estrés metabólico, mi cuerpo no reaccionaba para bajar de peso, ese estrés ya no está, el corte de peso es difícil para cualquiera, pero con el tiempo ya no es tan de golpe, me siento bien, confiada en el proceso y en mi trabajo".

La peleadora invicta (8-0-0) también narró la manera en que su entorno la cobijó rumbo a su pelea preliminar de Noche UFC ante JJ Aldrich.

"Todos estaban emocionados por mí, mi equipo cercano y mi familia ya sabían que estaría aquí, cuando bajé de mi primer tiro (febrero, en la victoria sobre Ernesta Kareckaité), dije ´a quién quiero ahora de rival´, me puse a buscar, mandé en la solicitud al rival y mi fecha, quería pelear en septiembre, la gente cercana a mí ya sabía y los que no, reaccionaron con sorpresa. Verán a una Regina preparada y se sorprenderán al ver ese cambio", menciona rumbo a su segunda presentación de UFC.

Su estilo agresivo y ágil, de rodillazos y golpes contundentes, que le otorgan una marca triunfal hasta el momento de cuatro nocauts, dos por sumisión y otro par por decisión unánime, van de la mano con su apodo, ´Kill Bill´, en referencia a la protagonista de la icónica película de Quentin Tarantino.

"No es tanto como mi manera de pelar. Sino de mi forma de ser al entrar a la jaula, se da porque básicamente es como mi apodo, porque es una güerita loca, la de la película, entonces soy esa, me aloco, me transformo, siempre lo he dicho: ´Regina está abajo, arriba está kill Bill´".

Regina 'Kill Bill' Tarin en su camino dentro de las Artes Marciales Mixtas también proyecta una meta que supere las barreras del tiempo. Que su nombre sea histórico y sinónimo de inspiración, para que nuevas generaciones de mexicanas logren sus sueños.

"Ha sido un trabajo de muchos años, demostrar que estamos hechas para todo lo que nos propongamos, podemos sacar la cara en todo lo que queremos, importante para mí es la representación que puedo tener en este deporte y mejor siendo mexicana".

En la historia de la UFC, el nombre de mexicanas que han destacado han sido el de Alexa Grasso, quien estará en las peleas estelares de Noche UFC, o el de la veterana Irene Aldana.

"Es importante demostrar de qué estamos hechas, representa un orgullo abrir caminos, ir poco a poco demostrando que tenemos el nivel, las ganas y rudeza necesaria para destacar en cualquier ámbito".

Y así como ella creció con la inspiración de la legendaria Ronda Rousey, Regina Tarin trabaja al ser consciente de que ya es una referente del deporte mexicano.

"Se me va la onda y me pongo a pensar en eso del legado y la inspiración, llegan niñas y mujeres diciendo que las inspiro, es muy importante para mí. Para que alguien diga eso, quiere ser como tú es increíble, estoy haciendo las cosas bien, no es presión, es motivación, es seguir y apoyar a más mujeres, motivar a que sigan sus sueños".