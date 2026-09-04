PSG pierde 2-1 ante Mónaco en casa: crisis en Ligue 1

PSG agravó su crisis de principio de curso y continúa sin ganar en esta Ligue 1, esta vez incluso sufriendo su primera derrota al caer 2-1 en casa ante el líder Mónaco, en el inicio de la tercera jornada.

El equipo del Principado, de la mano de su nuevo entrenador brasileño Filipe Luís, está protagonizando un inicio de curso espectacular, en el que venció el pasado fin de semana al Marsella y ahora se lleva los tres puntos del estadio teóricamente más difícil de Francia.

Comenzó la temporada ganando al Aston Villa la Supercopa de Europa en Austria, a mediados de agosto, pero fue un simple espejismo y unos días después cayó con el Lens en la pugna por el Trofeo de Campeones —la Supercopa de Francia—.

En la Ligue 1, había vivido un guion parecido en las dos primeras jornadas, viéndose 2-0 en sus visitas a Rennes y Lille, antes de poder salvar un punto en cada ocasión, con sendos empates 2-2.

PSG se presentaba ante su afición, por primera vez este curso, y antes del partido presentó a sus nuevos fichajes, especialmente al español Ferran Torres. El capitán brasileño Marquinhos mostró también el trofeo de la Supercopa de Europa al público y el PSG anunció una serie de renovaciones, la del entrenador Luis Enrique hasta 2030 y las de varios jugadores: Fabián Ruiz hasta 2028; Willian Pacho, Lucas Beraldo, João Neves y Senny Mayulu hasta 2031.

Pero el tono festivo y las buenas noticias terminaron con el partido, en el que Marquinhos adelantó a los parisinos en el 31', antes de que el Mónaco remontara en la segunda mitad, con tantos del portugués Flavio Nazinho (58') y del belga Stanis Idumbo (72').

Con este resultado, Mónaco, único equipo que fue capaz de ganar en las dos primeras fechas, se destaca todavía más sumando 9 puntos.

Para mí, el PSG es el mejor equipo del mundo. Tiene jugadores fantásticos, que tienen un muy buen entrenador. Es muy difícil jugar contra ellos", señaló Filipe Luís tras la victoria. "Hemos hecho un trabajo defensivo fantástico, estoy muy orgulloso de mis jugadores", sonrió.

Por su parte, Luis Enrique aseguró que PSG mereció la victoria, sin embargo, destacó que vivirá con placer una temporada histórica para su causa, ya que es la primera ocasión en la que estará en el mismo banquillo por tercer año consecutivo: "Es la primera vez que hago tres temporadas en un mismo club y estoy más motivado que el primer año. Espero seguir mucho tiempo en París, pero tendré que merecerlo. Es una motivación intentar superar las cosas negativas que tenga la temporada, espero estar a la altura", aseveró.