Santos ATF se impone 5-2 al Deportivo Barrey en la Liga Intermunicipal

Antonio Rodríguez tuvo una inspirada actuación y se metió de lleno en la puja por el título de goleo individual tras firmar 5 anotaciones en el triunfo de Ángeles sobre Sporting FC por marcador de 6-2, dentro de la quinceava jornada de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

El contundente dorsal "13" de la escuadra angelina dio una clara muestra de su efectividad en el área al anotar en 5 ocasiones para apuntalar la ventaja, además de ampliar su cuota personal a 18 dianas en la presente campaña, colocándose entre los 3 principales aspirantes al título de goleo.

Por su parte, Oliver Cisneros se unió a la causa con una anotación que le puso el cerrojo a la victoria de los Ángeles, en tanto que el Sporting respondió con un doblete de Alejandro Patlán para recortar la diferencia en los cartones finales.

El resultado le valió a los angelinos para llegar a 24 puntos y continuar entre los primeros cuatro puestos de la tabla, mientras que el Sporting se estancó con 8 unidades.

Con una dupla certera conformada por Chayan Vázquez y Ángel Aguilar, el equipo de Santos ATF labró una victoria por abultada diferencia de 5-2 ante el Deportivo Barrey, en otro duelo correspondiente a la categoría Primera "B".

Vázquez y Aguilar se despacharon con dobletes, respectivamente, para liderar la ventaja santista, la cual fue redondeada por Jonathan Reyes con un tanto; por su parte, el Deportivo logró descontar con anotaciones de Alexis Correa y Elian Torres. Tras esto, el Santos llegó a 19 unidades y tomó el sexto puesto de la tabla, a la vez que Barrey se quedó con 5 puntos.