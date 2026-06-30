Afición mexicana realiza "serenata" frente al hotel de Ecuador y desata debate en redes

La noche previa al encuentro entre México y Ecuador, un grupo de aficionados mexicanos se congregó frente al hotel donde se hospedaba la selección ecuatoriana con la intención de hacer ruido y dificultar el descanso de los jugadores.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a decenas de personas cantando y realizando diversas manifestaciones afuera del inmueble, en una reunión que, de acuerdo con lo compartido en internet, surgió inicialmente como una broma, pero terminó convirtiéndose en una convocatoria con amplia participación.

La congregación de aficionados mexicanos se originó como una broma en redes sociales, pero creció rápidamente.

Ante la presencia de los aficionados, elementos de la policía implementaron un operativo para controlar la situación. Con apoyo de escudos y vallas, las autoridades alejaron a los asistentes del hotel y establecieron un perímetro para restringir el acceso al lugar.

La policía implementó un operativo para controlar la situación y mantener el orden en el área del hotel.

A pesar del despliegue policial, los seguidores mexicanos permanecieron en la zona y continuaron con el ambiente festivo en las calles cercanas.

Lo ocurrido provocó diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron la iniciativa de la afición mexicana, otros consideraron que este tipo de acciones resultan inapropiadas.

Las opiniones en redes sociales se dividieron entre quienes apoyaron la acción y quienes la consideraron inapropiada.

Entre las críticas también destacaron comentarios de usuarios ecuatorianos, quienes calificaron la "serenata" como una falta de respeto y señalaron que este tipo de conductas no corresponden al espíritu de juego limpio entre ambas selecciones.