Noruega se clasifica a Octavos de Final con gol agónico de Haaland

La Selección de Noruega aseguró su lugar en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 al imponerse 2-1 a Costa de Marfil con un gol de Erling Haaland en los minutos finales del encuentro.

El conjunto europeo tomó ventaja antes del descanso gracias a Antonio Nusa, quien al minuto 39 aprovechó un pase de Martin Odegaard para ingresar al área, recortar hacia el centro y definir con un disparo colocado al ángulo que dejó sin opciones al arquero Yahia Fofana.

Durante la primera mitad, Costa de Marfil también generó aproximaciones con Yan Diomande y Ghislain Konan, aunque ninguna logró terminar en el fondo de la portería. Por su parte, Haaland y Alexander Sorloth tuvieron oportunidades para ampliar la diferencia antes del medio tiempo, pero no lograron concretarlas.

¿Cómo ocurrió el empate de Costa de Marfil?

En el complemento, el equipo africano asumió el control del partido y comenzó a presionar con insistencia. Nicolás Pépé, Franck Kessie y Guela Doué encabezaron los intentos ofensivos hasta que, al minuto 73, Amad Diallo igualó el marcador tras una jugada individual iniciada con una pared junto a Pépé.

Con el empate, Noruega volvió a buscar el arco rival y estuvo cerca de recuperar la ventaja en un tiro de esquina, pero un defensor marfileño evitó el gol al despejar el balón sobre la línea.

¿Qué significa esta victoria para Noruega?

Cuando el partido parecía encaminado al tiempo extra, Patrick Berg habilitó a Erling Haaland, quien definió para marcar el 2-1 definitivo al minuto 86 y darle a los Vikingos el pase a la siguiente fase.

Con esta anotación, Haaland llegó a cinco goles en tres partidos disputados durante el Mundial 2026 y se consolidó como la figura de la selección noruega en el torneo.

La victoria también representa la tercera ocasión en la que Noruega alcanza los Octavos de Final de una Copa del Mundo, instancia que anteriormente disputó en Francia 1938 y en 1998, sin lograr avanzar. Ahora buscará romper esa barrera cuando enfrente a Brasil el próximo 5 de julio a las 14:00 horas en el New York New Jersey Stadium.