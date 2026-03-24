Griezmann pone rumbo a la MLS: Atlético de Madrid oficializa su salida hacia Orlando City

El Atlético de Madrid confirmó de manera oficial la salida de Antoine Griezmann, quien continuará su carrera en el Orlando City a partir de la próxima temporada, en un acuerdo que se extiende hasta 2028. El fichaje representa uno de los movimientos más destacados rumbo a la MLS y marca el cierre de una etapa importante para el atacante francés.

La decisión no resulta inesperada, ya que el propio futbolista había expresado desde hace años su intención de concluir su trayectoria profesional en Estados Unidos, motivado en parte por su afinidad con el estilo de vida y las ligas deportivas de ese país.

Detalles confirmados

Tras el anuncio del club español, Orlando City también hizo oficial la incorporación del campeón del mundo en 2018, quien llegará como jugador franquicia en julio de 2026. El acuerdo contempla la posibilidad de prolongarse hasta la temporada 2028-2029, consolidando así su papel como una de las principales figuras del equipo.

Para concretar la operación, Griezmann viajó a Estados Unidos luego del partido ante el Real Madrid correspondiente a la jornada 29, aprovechando un permiso otorgado por el Atlético durante sus días de descanso. Cabe recordar que el delantero ya no forma parte de la selección de Francia, lo que le permite contar con mayor disponibilidad fuera de las fechas FIFA.

Compromisos pendientes

Aunque la intención inicial del Orlando City era sumarlo en marzo, el jugador optó por permanecer en el Atlético de Madrid hasta cumplir su contrato y competir por un último título. Entre sus compromisos pendientes destaca la final de la Copa del Rey, programada para el 18 de abril frente a la Real Sociedad.

De esta forma, Antoine Griezmann se incorporará al conjunto estadounidense una vez concluya su vínculo con el club rojiblanco, cerrando así su ciclo en España antes de emprender una nueva aventura en la MLS.