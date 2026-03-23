Diogo Costa se pierde partidos amistosos de Portugal contra México y EE.UU.

La gira de la Selección de Portugal contra México y Estados Unidos sigue sumando bajas y ahora, la nueva ausencia que se suma a la lista es la del portero titular, Diogo Costa, quien ha sido descartado oficialmente para los encuentros amistosos de la Fecha FIFA de marzo.

El arquero del FC Porto, quien se ha consolidado como el dueño del arco portugués desde la Copa del Mundo de 2022, sufrió una lesión en los aductores durante el último encuentro de su club contra el Sporting de Braga en el partido que ganaron 2-1 ayer.

Según el reporte médico esta dolencia surgió como una compensación a un dolor dorsolumbar que el capitán del Porto venía arrastrando durante la última semana.

Tras ser sometido a exámenes por el departamento médico de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Costa, de 26 años, fue declarado "no apto". Su ausencia representa un duro golpe para el esquema de Roberto Martínez, pues el portero acumula 42 partidos internacionales y más de 3,800 minutos defendiendo la meta. En su lugar, el seleccionador español ha convocado de emergencia a Ricardo Velho, del Gençlerbirligi turco.

La ausencia de Diogo Costa es solo la punta del iceberg para una convocatoria que ha perdido a sus principales referentes y que ha generado una caída en los precios de reventa en México en un partido que había generado grandes expectativas.

El seleccionador Roberto Martínez tendrá que presentar una alineación alternativa para el partido del próximo 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca con las siguientes bajas sensibles:

Cristiano Ronaldo: El capitán y máximo referente histórico no formará parte de la expedición a Norteamérica.

Rúben Dias: El pilar de la defensa central también causó baja por lesión y no jugó la Carabao Cup.

Rafael Leão: El delantero del AC Milan no estará presente, abriendo la puerta a la convocatoria de Paulinho, goleador del Toluca, quien conoce a la perfección el entorno del fútbol mexicano.

Rodrigo Mora: El joven talento también quedó fuera por una lesión muscular en el muslo izquierdo.