Diablos triunfan 10-7 sobre Estancias: Córdova y Mena destacan

Jorge Córdova mostró su efectividad en la registradora al pegar de 5-3, Uriel Mena se fue de 3-2 con un vuelacercas, y juntos apuntalaron el triunfo de Diablos sobre XX de Estancias por pizarra de 10 carreras a 7, en duelo que libraron el sábado dentro de la octava serie del calendario regular.

El equipo de XX tenía una cómoda ventaja de 5-3 después de 4 entradas disputadas, pero los pingos se encendieron en el cierre del quinto episodio y le dieron la vuelta a los cartones con triple producción elaborada por José de la Cruz, Córdova y Mena.

En la sexta tanda, Diablos continuó la ofensiva y sumó otro racimo de 3 rayitas, incluyendo un cuadrangular de Mena, para ampliar su dominio 9-5, mientras que en la séptima tanda timbró Emilio Rodríguez, impulsado por Damián López, para completar la decena que aseguró el triunfo.

Por su parte, la novena de Estancias hizo la intentona en la parte alta del octavo rollo y consiguió un par de anotaciones para hacer más decoroso el score final. Manuel Beltrán pegó hit productor en los spikes de Marcos Romero y Manuel de Alba, para ponerle cifras definitivas a la pizarra.

El acierto fue para Saúl Villarreal quien tuvo una labor de 8 innings, registrando 7 carreras y 15 hits en contra, además de dejar a 7 rivales abanicando la brisa; por su parte, Marcos Romero se llevó el revés lanzando 6 entradas y un tercio, tras los cuales fue relevado por Reyes Méndez.