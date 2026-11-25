La etapa de Antonio “Turco” Mohamed al frente del Toluca llegará a su fin una vez que el equipo termine su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y en la Copa Intercontinental de la FIFA. La decisión fue tomada de común acuerdo entre el entrenador argentino y la directiva del conjunto mexiquense, que hizo oficial el anuncio mediante un comunicado.

Después de cuatro torneos al frente de los Diablos Rojos en la Liga MX, Mohamed cerrará su ciclo con un importante historial de títulos y resultados. Durante su gestión consiguió seis campeonatos: dos de Liga MX, una Concacaf Champions Cup, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup.

A estos logros se suma la clasificación del Toluca al Mundial de Clubes de 2029, cuya sede todavía está por definirse. Sin embargo, antes de despedirse, el técnico tendrá dos objetivos por delante: buscar un nuevo campeonato en el futbol mexicano y competir por un resultado destacado en la Copa Intercontinental.

Toluca reconoce la huella que dejó Mohamed

A través de un mensaje institucional, el Deportivo Toluca confirmó que la salida del entrenador se concretará cuando concluya su participación en los dos compromisos pendientes.

En el comunicado, el club destacó los resultados obtenidos entre 2025 y 2026, periodo en el que, bajo la dirección del argentino, la institución sumó seis trofeos y consiguió su clasificación al próximo Mundial de Clubes.

La directiva, encabezada por Valentín Diez Morodo, junto con el Consejo Directivo presidido por Francisco Suinaga Conde, reconoció el trabajo, la dedicación y la capacidad competitiva del estratega durante su estancia en el equipo.

Asimismo, la institución resaltó que el paso de Mohamed quedará registrado como una de las etapas más destacadas de su historia, tanto por los campeonatos obtenidos como por el futbol mostrado y las satisfacciones que brindó a sus aficionados.

Dos retos antes de despedirse de los Diablos

Aunque su salida ya está acordada, Mohamed todavía no concluye sus responsabilidades con el conjunto escarlata. El entrenador buscará cerrar su gestión con más éxitos, primero en la Liguilla del Apertura 2026 y posteriormente en la Copa Intercontinental de la FIFA.

De esta manera, el argentino tendrá la oportunidad de disputar sus últimos encuentros con Toluca antes de poner punto final a una etapa marcada por seis campeonatos y la clasificación al Mundial de Clubes de 2029.

El club también dedicó un mensaje de agradecimiento al técnico, reconociendo el lugar que consiguió dentro de su historia y el recuerdo que dejará entre sus seguidores: su nombre, aseguró la institución, ya forma parte de las páginas más importantes del Toluca.