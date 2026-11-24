Industrial Jr. contó con un letal tridente ofensivo y terminó sellando una abultada victoria de 7-0 sobre la escuadra de Pumas Occi, en uno de los partidos más disparejos que registró la fecha 5 de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

Los industriales dominaron de principio a fin las acciones que se disputaron sobre la cancha del Polonia y tuvieron la contundencia para reflejar esa condición con una clara diferencia en el marcador.

Ronaldo Martínez fue uno de los principales artífices de la goleada al despacharse con un par de anotaciones, misma cuota que consiguieron David Cárdenas y Eduardo Rodríguez para darle forma a la goleada, mientras que Iker Ruiz ingresó de cambio en la parte complementaria y contribuyó con un tanto para redondear la cuenta.

Tras su mejor actuación en la presente campaña, el Industrial Jr. registró su segundo triunfo en cinco jornadas y llegó a 8 puntos, mientras que los felinos de la colonia Occidental se estancaron con 5 unidades tras acumular un juego ganado, dos empates y dos derrotas.