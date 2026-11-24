Grisell Vázquez pegó de 3-2 con jonrón y cuatro remolcadas, Maricruz García tuvo una sólida aparición en el centro del diamante, y juntas impulsaron el triunfo de Diablas ante Salubridad por paliza de 14 carreras a 3, en el primer juego de la semifinal por la categoría “C” del Softbol Municipal.

Las infernales comenzaron a labrar la ventaja desde temprano. Yesica Uviedo, Esmeralda Calderón y Lesly de los Reyes elaboraron una triple producción en la primera entrada para adelantar a las escarlatas, mientras que Salubridad descontó en la tercera alta con un par de carreras producidas por Sandra Rendón.

Para el fondo del tercer rollo, las escarlatas ampliaron el margen con un explosivo ataque de cuatro anotaciones, mientras que en la cuarta tanda sentenciaron el juego con un rally de siete que incluyó un cuadrangular de Grisell Vázquez, el cual aportó tres carreras en total. Ya en la apertura del quinto capítulo, Yulia Garza sumó la tercera y última carrera en la cuenta del equipo derrotado.

En círculo, Maricruz García se agenció el éxito tras cinco innings de labor en los que aceptó tres carreras y cinco hits, dio un pasaporte y una base intencional, además de propinar tres ponches. Vázquez fue la bateadora más productiva de Diablas, secundada por Lesly de los Reyes, quien pegó de 3-2 con dos impulsadas, y Esmeralda Calderón con efectividad de 3-3, ante los lanzamientos de Lorena Peña, quien fue la pitcher perdedora.