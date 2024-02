Anuncia Jonathan Orozco su retiro

En conferencia de prensa en el Estadio Monterrey, Orozco, de 37 años de edad, explicó que aunque su deseo quizás era retirarse de otra manera, incluso jugando con Monterrey, la lesión en su mano izquierda lo evitó.

"Me gustaría compartirles algo que es importante y es anunciarles mi retiro de las canchas, que es el domingo, estoy agradecido con Dios, la vida, mis viejos, mi esposa y mis hijos, todo lo que hice y pude compartir y lograr aquí, que es mi casa, es mi vida y que desde los 10 años me dio la oportunidad, 20 años en el club.

"También Santos y Tijuana, que les tengo gran cariño y gente de Selección Nacional", dijo Orozco "No es fácil haber tomado esta decisión, todo cae en el momento preciso, me hubiese gustado que fuese de otra manera y tener esa última temporada con el equipo de mis amores, agradecido con la directiva y no se pudo dar, no quería alargar más ese tiempo".

lesión, Orozco sufrió una grave lesión en la mano izquierda que le costó incluso ser operado varias veces.

"A grandes rasgos fue tema de mi lesión, tres operaciones en mi muñeca (izquierda), una infección grave de la cual tuve hasta la chance de perder mi mano, gracias a Dios no se dio, quedó lastimada mi mano, no se pudo recuperar, me siento en condiciones de seguir, pero hay riesgo, no estaría al 100% jugando profesionalmente, prefiero dejarlo por la paz, dejarlo con los buenos tiempos y ratos"

Orozco dijo que espera que la afición, con la cual está eternamente agradecido, acuda el domingo a su homenaje, el cual se dará antes del partido ante Toluca.

El juego arranca a las 20:00 horas en el "Gigante de Acero", pero el homenaje será alrededor de las 19:3 horas.

Orozco dijo que tiene agradecimiento con muchas personas por lo que le sería difícil enumerarlas, pero mencionó a algunos como Miguel Herrera, entrenador que lo debutó; Víctor Manuel Vucetich, con quién ganó cinco títulos con el Monterrey.

También mencionó a algunos de sus formadores como Trinidad Caballero, Jesús Villela, Eliseo Aceves, directivos y a la Selección Nacional.

Invita a la afición a homenajeDijo que se quedó con la espinita de no haber podido jugar un Mundial, pero que se va feliz.

"Decirles que me retiro contento y conforme; no me debe nada el futbol, al contrario, le salgo debiendo".

"Invitar a la gente el domingo, estará muy padre, será algo bonito, agradecido con el club, para mi es un homenaje y lo voy a disfrutar al máximo con mi familia y más cercanos".

Orozco reconoció que en su carrera disfrutó mucho la rivalidad personal que tuvo con Tigres y su afición.

Trayectoria a detalle Nombre: Jonathan Emmanuel Orozco Domínguez

Debut deportivo: Torneo Apertura 2005

Trayectoria: Rayados (2005-2016), Santos Laguna (2017-2020), Xolos de Tijuana (2020-2022)

Palmarés:

2 Ligas (Apertura 2009 y Apertura 2010)

3 Concachampions (2010-11, 2011-12, 2012-13)