¡México va por los boletos olímpicos! Varonil y femenil avanzan invictos en el Mundial de Flag Football

Los representativos nacionales ganaron sus seis partidos en Düsseldorf y mantienen viva la posibilidad de conseguir plazas para Los Ángeles 2028.

México mantiene encendida la ilusión olímpica en Alemania. Las selecciones nacionales varonil y femenil cerraron con paso perfecto la fase de grupos del Mundial de Flag Football 2026 y avanzaron a cuartos de final entre los ocho mejores equipos de Düsseldorf.

Desempeño sobresaliente en Düsseldorf

El equipo femenil, número uno del ranking mundial y encabezado por la quarterback Diana Flores, abrió con una victoria de 38-14 sobre Alemania. Horas después derrotó 53-24 a Eslovenia, resultado con el que aseguró anticipadamente su boleto a la ronda eliminatoria.

El cierre ante Italia presentó una prueba distinta. México sostuvo un duelo dominado por las defensas, pero resolvió los momentos decisivos para imponerse 14-12. Con tres triunfos, 105 puntos anotados y 50 permitidos, las mexicanas terminaron líderes del grupo A y este sábado enfrentarán a España en cuartos de final.