Rogelio Funes Mori firma contrato con Universidad de Concepción

Vivió una larga y exitosa etapa en el fútbol mexicano. Tanto así, que decidió naturalizarse mexicano y fue llamado a la Selección Nacional de México por el estratega Gerardo Martino. Sin embargo, el atacante nacido en Argentina, Rogelio Funes Mori, cambió de aires y firmó un nuevo contrato con el Club Deportivo Universidad de Concepción de Chile.

Mediante sus redes sociales, Rogelio compartió que firmó por 18 meses con el cuadro andino, al que llegó como agente libre. El último contrato que había tenido el jugador fue con el Club León, que tenía sus derechos federativos hasta este día.

Formado en River Plate, Rogelio Funes Mori militó con el Benfica de Portugal y, posteriormente, llegó a los Rayados de Monterrey; en ambas instituciones logró ser campeón en repetidas ocasiones, entre 2013 y 2021.

La calidad del jugador también ha pisado las canchas de Eskisehirspor de Turquía, los Pumas de la UNAM y el León.

"Ahora, con toda esa experiencia, sus goles y sus títulos, Funes Mori llega a Concepción para comenzar un nuevo capítulo de su carrera y defender los colores del Campanil. Bienvenido al ÚNICO campeón de Concepción, @rogeliofm9", informó el equipo chileno en su cuenta de Instagram.

La decisión de Rogelio Funes Mori de unirse a la Universidad de Concepción se basa en su deseo de seguir creciendo como jugador y aportar su experiencia en un nuevo entorno competitivo. Tras su paso por el fútbol mexicano, donde se destacó por su capacidad goleadora, el delantero busca nuevos retos en el balompié chileno.

Rogelio Funes Mori ha tenido una carrera notable en el fútbol, comenzando en River Plate y continuando en equipos como Benfica, Rayados de Monterrey y Club León. Su trayectoria incluye múltiples títulos y reconocimientos, lo que lo convierte en un jugador valioso para cualquier equipo.

La llegada de Funes Mori a la Universidad de Concepción genera expectativas altas entre los aficionados y la directiva del club. Se espera que su experiencia y habilidad para marcar goles fortalezcan al equipo en el próximo torneo, contribuyendo a su éxito en el fútbol chileno.