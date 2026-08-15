Rayados busca la cima ante Bravos en la Liga MX

La Liga MX reanuda su actividad con tres duelos sabatinos que podrían modificar la parte alta y baja de la clasificación general.

Después de la pausa por la primera fase de la Leagues Cup, el Apertura 2026 de la Liga MX volverá este sábado 15 de agosto con una triple cartelera: Atlante recibirá a Toluca, Rayados de Monterrey enfrentará a Bravos de Juárez y Atlas cerrará la noche ante Tigres. El balón comenzará a rodar a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.

Los Potros, dirigidos por Miguel "Piojo" Herrera, suman cuatro puntos: cayeron ante Necaxa, derrotaron 3-2 a Cruz Azul y empataron con América. Su regreso a Primera División dejó buenas señales, pero deberán confirmarlas contra uno de los favoritos.

Toluca busca mantenerse en la parte alta

Toluca ocupa el tercer puesto con seis unidades y llegará a la Ciudad de México con un plantel acostumbrado a disputar campeonatos. Los Diablos cuentan con Alexis Vega, Paulinho y Federico Viñas, por lo que el juego enfrentará el entusiasmo azulgrana contra una poderosa ofensiva. La transmisión será por Azteca 7.

Rayados y Tigres en busca de puntos clave

Rayados de Monterrey se enfrenta a Bravos de Juárez en un partido crucial para mantenerse en la lucha por la cima de la tabla. Por su parte, Tigres busca evitar una crisis al medirse ante Atlas, un encuentro que podría definir su rumbo en el torneo.