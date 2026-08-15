Cinco clubes desafían ante el TAS las reglas de ascenso y descenso del futbol mexicano

Cinco equipos de la Liga de Expansión MX llevaron nuevamente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la disputa por el ascenso y descenso en el futbol mexicano. El recurso fue presentado contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX, según confirmó el organismo a ESPN.

Los clubes involucrados son Universidad de Guadalajara, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC y Mineros de Zacatecas.

¿Qué motivó la nueva apelación?

El nuevo recurso surge después de que un fallo emitido por el TAS en septiembre del año pasado abriera la posibilidad de que el sistema de ascenso y descenso regresara para la temporada 2026-27.

La suspensión de este mecanismo ocurrió en 2020, en medio de la incertidumbre provocada por la pandemia de Covid-19. Posteriormente, 10 equipos de la segunda división emprendieron acciones legales para solicitar que se restableciera el sistema, proceso que terminó con la resolución del TAS.

Sin embargo, al comenzar la temporada 2026-27, la Liga MX incluyó en su reglamento una disposición que establece que los clubes de la máxima categoría no descenderán a la Expansión MX y que los equipos de esta última tampoco podrán ascender a la Liga MX.

Consecuencias de la suspensión del ascenso

Esta determinación provocó la nueva apelación de los cinco clubes ante el TAS.

Desde la suspensión del ascenso y descenso, los equipos de la segunda categoría todavía tenían la posibilidad de buscar una certificación que los hiciera elegibles para subir de división. Para obtenerla, debían cumplir con requisitos relacionados con sus estadios, situación financiera y estructura general.

Aun con esa certificación, el ascenso dependía de una condición adicional: debía existir un mínimo de cuatro clubes con estatus de elegibilidad si alguno de ellos conseguía deportivamente el ascenso al finalizar la temporada. Ese número nunca llegó a alcanzarse.

¿Qué sigue en el proceso?

Por el momento, no existe una fecha definida para que el TAS emita una resolución sobre la nueva apelación presentada por los cinco clubes.