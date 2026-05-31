Astros vencen a Chicos Malos: Juventino Interial destaca con 5 hits

La novena de Astros superó a los Chicos Malos por holgada pizarra de 17 carreras contra 8 y sumó su novena victoria de la campaña, para afianzarse en el liderato de la Liga de Béisbol de 60 años y más.

En cotejo de la serie 11 que se escenificó en el diamante del Parque Infantil, los espaciales contaron con una potente ofensiva comandada por Juventino Interial, quien bateó un perfecto 5-5 con triple, doblete y 3 sencillos, seguido por Eduardo Medina con efectividad de 5-4 y Francisco Hernández de 4-3.

Por su parte, el abridor José Guadalupe Rodríguez tiró 4 innings de 7 carreras, 10 hits y un ponche para agenciarse el acierto con relevos de Juan Manuel Rodríguez en 2 entradas y Rito Banda en un capítulo, a la vez que la derrota fue para Santos Martínez quien permitió 12 carreras en 2.1 entradas de labor.

Los Astros tomaron el control del score desde la parte alta del primer rollo con un rally de 5 anotaciones y en la tercera tanda fabricaron otro de 7 para despegarse; ya en la quinta entrada aparecieron Roberto Interial y Marino Calderón con 2 rayitas más, mientras que el mismo Calderón, Juventino Interial y Alejandro Torres elaboraron una triple producción en la séptima para sellar la ventaja.

A su vez, los malosos respondieron con timbres de Juan Banda, Elpidio Durán y Arturo Camacho en el fondo de la primera entrada, luego sumaron 4 anotaciones más en la tercera, mientras que Arturo García timbró en el cierre de la quinta para cerrar la cuenta.

Este valioso triunfo colocó a los Astros al frente del standing con marca de 9 victorias y una derrota, a la vez que los Chicos Malos pusieron su récord en 4-6.