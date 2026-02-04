Astros logran remontada espectacular ante Mets en el Parque Xochipilli

Astros echó a andar la maquinaria ofensiva a partir de la tercera entrada y gestó una espectacular remontada, al terminar imponiéndose sobre Mets por pizarra de 16 carreras a 8 en un vibrante juego de la categoría 9-10 que disputaron el pasado fin de semana.

Los metropolitanos tomaron ventaja de forma tempranera. En el primer rollo, Matías Palacios y Bratley Chacón cruzaron el plato para poner los cartones 2-0; después, en la segunda entrada continuaron con el ataque con un timbre de Juan Bernal, mientras que Palacios se hizo presente de nuevo con un doblete productor de 3 anotaciones, ampliando la diferencia a un cómodo 6-0.

Cuando parecía que Mets tenía el control del juego, los Astros reaccionaron de manera contundente en la tercera tanda. Con un ataque de cinco imparables, los espaciales fabricaron un rally de 6 carreras que emparejó los cartones y cambió el rumbo del encuentro.

La remontada fue consumada en la cuarta entrada, cuando Iker Díaz anotó la carrera que puso al frente a Astros. A partir de ese momento, la ofensiva espacial no se contuvo y castigó al pitcheo rival con racimos de 3 carreras en la quinta, sexta y séptima entradas, para remachar así una victoria clara y contundente.

En la lomita del Parque Xochipilli, Edwin Ibarra tuvo una sobresaliente actuación al lanzar 4 entradas completas, permitiendo solo una carrera y 3 hits, además de otorgar una base por bolas y recetar 8 ponches, acreditándose el acierto ante Franco Chávez, quien abrió los Mets.

Ibarra también se encargó de liderar la ofensiva de Astros, al irse de 4-3, con 3 carreras anotadas y 2 impulsadas, mientras que Edison Hernández y Govani Hernández lo secundaron con actuaciones de 4-2 en la registradora. Por el lado de los metropolitanos, el más destacado fue Adrián González, quien conectó 2 hits en 3 turnos.