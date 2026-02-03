Coahuila B logra triunfo dramático en el Nacional U-15 contra AIJB CDMX

Alfredo García bateó de 5-3 con un par de timbres y Oscar Arellano se fue de 4-2 con 3 rayitas aportadas, para comandar la ofensiva con la que Coahuila B venció al equipo de AIJB CDMX por la mínima diferencia de 13 carreras contra 12, en la cuarta jornada de actividades del Campeonato Nacional U-15 de FEMEBE.

En encuentro que se libró ayer en el diamante de la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda, la novena coahuilense abrió la séptima entrada con una ajustada ventaja de 10-8, pero con un ataque de 4 hits y un error, logró ampliar la diferencia y enfilarse al triunfo. En dicho episodio timbraron César Castillo, Óscar Arellano y Leonardo Treviño, para sellar una ventaja inalcanzable.

El conjunto capitalino hizo la intentona en el fondo de la séptima tanda, pero no le alcanzó para evitar la derrota. En un cierre dramático de partido, Iker Adame, Leonardo Castellano, Demián Robles y Eduardo Domínguez elaboraron un rally de 4 carreras para acortar la desventaja en los cartones definitivos. El abridor Franco Sandoval se anotó el acierto, mientras que Emiliano Durán cargó con la derrota.

El resultado puso al equipo coahuilense con marca de 2 triunfos y 2 derrotas, mismos números con los que se quedó CDMX.

En otro de los encuentros más destacados de la jornada de este martes, el equipo de Chihuahua A le propinó una blanqueada de 6-0 a Veracruz, con el acierto para Gael Vega y derrota para Ángel Lara en la lomita del parque "Chacho" Fabela de la colonia Occidental.

Por su parte, Baja California Norte superó a su similar de Baja California Sur Azul por amplia diferencia de 11 carreras contra 1, con triunfo para Sergio Sánchez y derrota para Iker Verdugo, mientras que Sinaloa se impuso 4-1 sobre Tamaulipas, Baja California Sur Rojo venció 4-2 a Jalisco, y Sonora derrotó a Chihuahua B por la mínima diferencia de 9-8.