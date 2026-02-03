Los Plasencia logran un triunfo apretado en la Liga de Voleibol

El equipo de Olimpo dio un paso firme hacia los playoffs de la categoría Mixta con el triunfo conseguido este fin de semana ante la escuadra de Warriors, a la que superó en dos sets.

Con un juego dinámico y efectivo, los olímpicos impusieron condiciones sobre la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez y resolvieron el encuentro con amplia claridad en los parciales de 25-19 y 25-18.

Con este resultado, Olimpo se confirmó como uno de los sextetos más consistentes del torneo y prácticamente aseguró un lugar en la postemporada de la Liga de Voleibol Rangelitos.

En encuentro que se definió en tres sets, la escuadra de Los Plasencia se agenció un valioso y apretado triunfo ante Shadows.

La dinastía Plasencia se puso al frente al imponerse con parciales de 25-16 en el primer capítulo, luego Shadows respondió con cartones de 25-17 para empatar el encuentro y mandar al tercer set, donde Los Plasencia recuperaron su nivel y terminaron imponiéndose con una clara diferencia de 15-7, para anotarse la victoria.