Los Plasencia logran un triunfo apretado en la Liga de Voleibol

Los Plasencia lograron un triunfo sufrido ante Shadows, destacando en el tercer set con un 15-7.

Por Edson Rojas - 03 febrero, 2026 - 08:13 p.m.
El equipo de Olimpo dio un paso firme hacia los playoffs de la categoría Mixta con el triunfo conseguido este fin de semana ante la escuadra de Warriors, a la que superó en dos sets.

Con un juego dinámico y efectivo, los olímpicos impusieron condiciones sobre la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez y resolvieron el encuentro con amplia claridad en los parciales de 25-19 y 25-18.

Con este resultado, Olimpo se confirmó como uno de los sextetos más consistentes del torneo y prácticamente aseguró un lugar en la postemporada de la Liga de Voleibol Rangelitos.

 

En encuentro que se definió en tres sets, la escuadra de Los Plasencia se agenció un valioso y apretado triunfo ante Shadows.

La dinastía Plasencia se puso al frente al imponerse con parciales de 25-16 en el primer capítulo, luego Shadows respondió con cartones de 25-17 para empatar el encuentro y mandar al tercer set, donde Los Plasencia recuperaron su nivel y terminaron imponiéndose con una clara diferencia de 15-7, para anotarse la victoria.

