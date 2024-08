'Aterriza' Demichelis a Ambriz: 'Dios dirá si va a Europa'.

MONTERREY, NL 29-Aug-2024 .-El entrenador Martín Demichelis dijo que es respetable el sueño de Fidel Ambriz de querer ir a Europa, pero de momento su cabeza debe estar enfocada en Rayados.

Ambriz ha declarado en los últimos dos días que si aceptó venir a Monterrey es porque su contrato incluye cláusulas o condiciones que le facilitarían emigrar si hay una oferta a futuro.

"Primero, él (Fidel) dio un gran paso muy certero en venir a Monterrey, una institución que está muy predispuesta al crecimiento, al deseo de superación, a ser competitivo y nosotros vamos a intentar ayudarlo. Por eso hemos confiado en sus condiciones y estamos muy felices", dijo Demichelis.

"Es un chico que por tener una edad muy joven, categoría 2003, tiene 105 (sic) partidos en Primera División, que no es poca cosa, pero ahora la cabeza de Fidel tiene que estar pura y exclusivamente puesta acá, porque la vida es muy cambiante y el futbol es mucho más cambiante que la vida, así que él se sumó felizmente y se va a poner a competir. Después el tiempo dirá, ya hay tiempo para todo. Es muy joven todavía, así que él tiene que competir por y para ganar acá en el Monterrey".

Demichelis agregó que Ambriz es un joven talentoso que tiene un sueño válido de irse a Europa.

"No deja de ser un joven que seguramente ha expresado libremente su sueño como tantísimos jugadores a una corta edad hemos soñado con ir a jugar a Europa, pero la cabeza de Fidel (Ambriz), hay que ponerla acá y no tengo ninguna duda porque lo hemos incorporado por talento, pero también por personalidad y no tengo ninguna duda que enseguida se va a instalar acá", añadió Demichelis.

"Tiene que competir porque el puesto no lo tiene asegurado nadie y después el tiempo dirá y Dios dirá si va a ir a Europa y cuándo va a ir a Europa, pero primero hay que hacerlo bien acá en Monterrey, que para eso se le trajo".

OCAMPOS, UN BUEN JUGADOR

Demichelis dijo que Lucas Ocampos es un jugador de largo recorrido y talentoso, pero no quiso ahondar en su posible fichaje con Rayados.

"Conocida es la trayectoria de Lucas Ocampos, pero hipotéticamente no soy de los que aman hablar, entonces si bien conozco y puedo dar fe de que Lucas (Ocampos) es un gran jugador, todavía Monterrey está trabajando", expresó Demichelis e incluso dijo que él no ha especificado la posición que la directiva busca, sin embargo el presidente deportivo José Antonio Noriega sí hablo de un ofensivo.

ANSIA DEBUTAR EN CASA

Sobre su debut en el "Gigante de Acero", Martín dijo que ya quiere vivirlo.

El sábado, Rayados recibe al Toluca por la Jornada 6 del Torneo Apertura 2024.

"Estoy muy ilusionado, como lo dije cuando llegué a la institución, nosotros los entrenadores tenemos que intentar manejar las emociones lo mejor posible, y la verdad que viendo trabajar al grupo a diario, estando acá mucho tiempo conviviendo con ellos, con el grupo de empleados, estamos felices, estamos ilusionados, deseamos que llegue la hora del partido", aseguró.