Atlante regresa a la Liga MX tras acuerdo con Mazatlán FC

Se acabó la espera para una de las aficiones más fieles y tradicionales del país. A través de un comunicado oficial, el Atlante anunció con bombos y platillos su retorno a la Liga MX tras una larguísima ausencia. El equipo del pueblo, ese que le da sabor al barrio y que carga con una historia centenaria, dejará la categoría de plata para reintegrarse a la élite del fútbol mexicano a partir del torneo Apertura 2026.

Este movimiento no ocurrió por la vía del mérito deportivo tradicional en la cancha, sino mediante una estratégica operación financiera. Los Potros de Hierro adquirieron el certificado de afiliación que pertenecía al Mazatlán FC. Tras un acuerdo con Grupo Salinas, la directiva azulgrana logró el sueño que persiguió durante más de una década: devolverle a su gente el estatus de Primera División que por historia y jerarquía les corresponde.

La última vez que la afición atlantista vio a su equipo en el máximo circuito fue en el ya lejano Clausura 2014. Aquella etapa terminó de forma amarga en mayo de ese mismo año, cuando una crisis de resultados condenó al club al descenso. Desde entonces, el camino resultó sumamente sinuoso. El equipo transitó por el Ascenso MX y posteriormente por la Liga de Expansión, donde a pesar de ser un animador constante y ganar varios títulos, el candado de la certificación impidió su salto deportivo.