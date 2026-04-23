Mets lideran la Liga de Béisbol Furiazul rumbo a la postemporada

A dos series de culminar el calendario regular, en la categoría Junior de la Liga de Béisbol Furiazul ya comienza a tomar forma el escenario para la postemporada.

Al frente del standing y con el pase a la "fiesta grande" en mano, el equipo de Mets tiene marca de 16 juegos ganados y apenas 5 derrotas, promediando una efectividad de .762, seguido por los Rieleros de Frontera que cuentan con 15 victorias y 7 derrotas, para un porcentaje de .682.

En la tercera posición, la novena de Yankees tiene 12 aciertos a cambio de 8 tropiezos, mientras que los Blue Jays suman 9 triunfos por el mismo número de derrotas, seguido por Acereros con marca de 10-11, luego aparecen los Cardenales con récord de 9-15, mientras que en el fondo del standing se quedan los Gallos de Estancias con 3 juegos ganados y 18 perdidos.

En la categoría 15-16 años, serán 6 los equipos invitados a la postemporada, los cuales ya están prácticamente definidos y en las últimas dos fechas de la campaña solo se definirán las posiciones.

Por otra parte, en lo que respecta a la competencia por el campeonato de bateo, Miguel Martínez de los Mets ha alzado la mano como candidato a la corona, luego de promediar .566 en 53 turnos legales, con 27 carreras anotadas y 30 hits, seguido por Darío Gutiérrez y Enrique Flores de Rieleros quienes promedian .537 y .480, respectivamente.

Mientras tanto, en el departamento de pitcheo, Miguel Leyva se encamina a conseguir el título al registrar marca de 7-0 jugando para los Mets, secundado por Víctor Posada y Ricardo Rebollozo de Yankees, además de José Santillán de Rieleros, con récord de 4-0.