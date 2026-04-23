Colonia Obrera Monclova se afianza como líder en la Liga Municipal de Fútbol

Con un fútbol vistoso y contundente, el equipo de la Colonia Obrera ha sumado un total de 11 triunfos y está enfilado con paso firme rumbo a la liguilla, en la categoría Premier Plus del balompié monclovense.

La histórica escuadra albiazul superó la difícil etapa que vivió en torneos recientes, y ha regresado a los primeros planos de la Liga Municipal de Fútbol. Tras 14 jornadas disputadas, los Obreros figuran en lo más alto de la tabla, registrando 11 juegos ganados, un empate y 2 derrotas, para una productividad de 34 puntos.

Después de la Obrera, los Guerreros del Oriente aparecen en el segundo puesto de la tabla con 32 unidades, seguidos por Trailas Teca con 30 puntos y la mejor ofensiva de la categoría, la cual ha registrado 61 goles en 14 partidos, mientras que Atlético Oriente ha obtenido 29 unidades.

Por otro lado, el quinto lugar es propiedad del conjunto de Notaría Maldonado, el cual cuenta con 22 puntos y se ostenta como la defensiva más sólida, admitiendo apenas 18 anotaciones. A su vez, el Necaxa de Estancias registra 17 puntos, FC Jumar tiene 13, Miravalle FC apenas ha logrado 11 unidades, Sama Construcciones registra 7, mientras que en el fondo se queda el Juventus con una pobre cuota de 6 puntos.

En lo que respecta a la lucha por el título de goleo, Brandon Martínez tiene la delantera con 29 goles firmados, confirmándose como uno de los arietes estelares del balompié monclovense.

La "fiesta grande" está a la vista en la Liga Municipal de Fútbol y este domingo se jugará la jornada 15, con una cartelera de 5 cotejos. La cancha de la Unidad Deportiva será escenario de un par de duelos matutinos, Miravalle ante Trailas, y Jumar frente al líder Obrera, en cartelera que iniciará a las 9:00 de la mañana.

A la misma hora, en el campo de Estancias, el Necaxa recibirá al Atlético Oriente, mientras que a las 11:00 de la mañana, Guerreros recibirá a Notaría en el campo de la colonia Veteranos, a la vez que a las 3:00 de la tarde, Juventus le hará los honores a Sama en el campo "Chavín" Rivera.