Atlas femenil dice adiós a su primera campeona goleadora

GUADALAJARA, Jalisco 11-Dec-2023 .-En Atlas femenil termina una era. Fabiola Ibarra, su primera campeona goleadora en la historia de la institución ha dejado de formar parte del equipo, en donde jugó desde el Apertura 2018 al Apertura 2023.

Fue en el Clausura 2019 cuando Fabiola Ibarra conquistó el primer título de goleo, con 7 anotaciones para el Atlas, ya que en el varonil los rojinegros no han logrado ganar dicho reconocimiento.

"El quedar campeona goleadora de esta institución fue algo que le prometí a mi papá, fue un sueño de él, siempre quedará grabado, y por eso Atlas siempre será un club muy importante para mí", dijo Fabiola Ibarra, delantera rojinegra.

La otra campeona goleadora del Atlas fue Alison González en el Clausura 2021.

Fabiola Ibarra, quien debutó con Tigres en el Apertura 2017 y fue parte del primer título de Liga que ganó el equipo universitario en el Clausura 2018, reconoció sentirse nostálgica al irse del Atlas.

"Un poco nostálgica y pensativa porque durante cinco años y medio se convirtieron en mi familia, y estoy muy agradecida con la institución, con todo el cuerpo técnico, los directivos, las jugadoras tomaron un rol importante en este paso y aprendí mucho.

"En lo personal (a mis compañeras) las llevo en mi corazón y creo que todas se convirtieron en grandes amigas y hermanas, y todos los momentos que viví con ellas, buenos y malos, me los voy a llevar siempre en mi corazón. Nunca me había sentido tan a gusto en un equipo como aquí, y fue gracias a ellas porque siempre estaban para mí como cuando mi papá partió y eso jamás se me olvida", dijo Fabiola Ibarra.

La delantera también formó parte del Atlas que logró clasificar por primera vez a una Liguilla en la Liga MX Femenil en el Apertura 2018, así como a las dos Semifinales (Clausura 2021 y Apertura 2021), lo cual admite como un capítulo memorable en su vida.

"El pasar a nuestra primera Liguilla fue algo que me marcó, también el primer pase a Semifinales fue muy significativo porque llevábamos peleándolo muchos torneos atrás, y cuando se nos dio fue algo muy importante. Fuimos demostrando que con trabajo, esfuerzo y disposición, se podía lograr, que con el no darnos por vencidas podríamos ser uno de los equipos que estaban competiendo, que estábamos en Liguillas en los primeros cuatro lugares, Atlas siempre fue y será un equipo luchador", puntualizó Fabiola Ibarra.

Junto con Fabiola Ibarra, las otras dos bajas de Atlas femenil son Janeth Hernández y Vania Villalobos, a quienes tampoco se les renovó el contrato.