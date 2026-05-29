Atlético de Madrid cierra la puerta al Barcelona por Julián Álvarez: "No está en venta"

Atlético de Madrid negó este viernes haber recibido una oferta del Barcelona por el delantero argentino Julián Álvarez y dejó claro que el atacante no está disponible en el mercado de fichajes.

Fuentes del club rojiblanco señalaron a EFE que la supuesta propuesta del conjunto catalán "es otra mentira más" y afirmaron que, incluso si llegara una oferta formal, no sería tomada en cuenta porque el futbolista "no está en venta".

Julián Álvarez, quien llegó al Atlético en 2024, tiene contrato vigente hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Desde la institución madrileña recalcaron que el argentino continúa siendo una pieza importante dentro del proyecto deportivo encabezado por Diego Simeone.

En los últimos días, distintos medios informaron que Barcelona tenía interés en incorporar al delantero para la próxima temporada, luego de una supuesta reunión entre Deco, director deportivo blaugrana, y Fernando Hidalgo, representante del jugador.

Sin embargo, el Atlético insistió en que no existe intención alguna de negociar su salida y mostró molestia por las constantes versiones alrededor del futuro del futbolista.

Desde el jueves, el club ya había manifestado su inconformidad ante lo que considera "inventos, medias verdades y mentiras" sobre el atacante argentino.

Además, la entidad madrileña defendió la postura de Julián Álvarez y aseguró que el delantero ha mantenido una conducta "intachable y profesional" desde su llegada, deslindándolo de las especulaciones generadas en torno a su nombre.

El campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 suma 49 goles en 106 partidos con la camiseta rojiblanca desde su incorporación al equipo español.

Por su parte, ESPN informó que el Barcelona no confirmó ni desmintió la existencia de una posible oferta por el delantero.