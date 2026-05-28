Club Atlético Monclova competirá en el Torneo Interclubes de Karate en Sabinas

El Club Atlético Monclova afina los últimos detalles para encarar el Torneo Interclubes de Karate 2026, certamen que se celebrará este domingo 31 de mayo en la ciudad de Sabinas y donde la delegación monclovense buscará lucir sobre el tatami con una camada de jóvenes prospectos que tienen el medallero como objetivo.

Serán aproximadamente 15 alumnos del dojo encabezado por la dinastía Herrera quienes competirán en las modalidades de Kata, Kumite y Kobudo con Bo, en las que han trabajado intensamente durante las últimas semanas, puliendo técnica, velocidad y precisión para medirse ante los mejores exponentes de las regiones Carbonífera y Norte.

La delegación del Club Atlético Monclova está integrada por niños de entre 5 y 13 años, de las categorías cintas blancas y amarillas, quienes han mostrado una notable evolución bajo las exigentes sesiones de entrenamiento comandadas por Carlos Herrera, director técnico del club, y Carlos Herrera Villarreal, instructor encargado de fortalecer la disciplina y el espíritu competitivo del grupo.

La edición 2026 del Torneo Interclubes de Karate tendrá como sede el Gimnasio Municipal de Sabinas y será organizada por Karate Do Shito Kai Omega, institución que reunirá a escuelas provenientes de las diferentes de Coahuila, entre estas el Club Atlético Monclova que intentará figurar en el medallero.