Atléticos logran victoria contundente sobre Rojos en la Liga de Béisbol

Manuel López bateó de 6-4 con una tercia de rayitas pintadas, Genaro Maldonado pegó de 5-4 con 2 anotadas, y juntos comandaron la artillería de los Atléticos en la victoria sobre Rojos por pizarra de 18-11, en duelo que protagonizaron dentro de la undécima serie de la Liga de Béisbol de 60 años y más.

Los Atléticos cimentaron el triunfo en las primeras 3 entradas. Manuel López hizo la carrera de la quiniela en la parte alta del primer rollo; Ubaldo López y Miguel Suárez agregaron 2 más en la segunda entrada, mientras que, en el tercer rollo, la ofensiva de los A´s detonó un explosivo rally de 9 anotaciones para tomar una considerable ventaja de 12-0.

Los Rojos hicieron daño hasta la cuarta entrada con timbres de Eduardo Sánchez y Trinidad Calderón, mientras que en el quinto capítulo elaboraron una triple producción a cargo de Francisco Javier Ayala, Samuel Martínez y Rafael García, para acercarse 12-5.

Sin embargo, los Atléticos reanudaron el ataque en el sexto rollo y volvieron a despegarse con un rally de 5, el cual lideraron Gilberto Mena y Gerardo Amador, quienes produjeron 2 respectivamente. Los colorados recortaron la distancia en el fondo de la sexta con un par de carreras, luego Ramón García sumó una más a la cuenta de los A´s en la apertura de la séptima, mientras que los escarlatas maquillaron la derrota con 4 anotaciones en el cierre del séptimo y último capítulo.

En el duelo de serpentinas, el abridor Baldomero Yáñez se anotó el acierto al cabo de 4 innings de labor, contando con relevos de Hernán Rodríguez y Lucio Rivas, en tanto que Conrado Sánchez se llevó la derrota.