Atlético Español vence 5-2 a Amigos de Garín en el Torneo de Copa 2026

El Atlético Español se ha consolidado como el equipo más dominante desde el arranque del Torneo de Copa 2026 de la Liga Mayor de Fútbol. Este fin de semana, los Toros volvieron a embestir con fuerza y sumaron tres puntos más tras imponerse por marcador de 5-2 sobre los Amigos de Garín, durante la sexta jornada.

La escuadra dirigida por Guadalupe Fraga volvió a mostrar buen fútbol y contundencia para ligar una holgada victoria, la cual fue liderada por el artillero Oscar Peña, quien salió con la pólvora encendida y firmó un espectacular hat-trick con anotaciones a los minutos 39, 47 y 55.

El vendaval ofensivo del Atlético comenzó desde el minuto 11, cuando Adalberto Téllez rompió el cero y abrió el camino hacia la goleada, mientras que Martín Bueno apareció al minuto 89 para poner la cereza en el pastel y sellar. Por parte de la escuadra fronterense, Juan Rodríguez descontó al minuto 63 y Eduardo Mata volvió a mover las redes al 89, pero los esfuerzos resultaron insuficientes para frenar a un Atlético Español que atraviesa un gran momento.

FERRETERA VUELVE AL TRIUNFO

La oncena de Ferretera Villarreal retomó el buen paso tras vencer al Deportivo Pegasso por marcador de 4 goles contra 2, en duelo que protagonizaron sobre la cancha de la Secundaria 1.

Javier Martínez contribuyó con un par de anotaciones, mientras que José Lara y José Maldonado se unieron a la causa con un tanto para darle tintes de goleada al resultado; a su vez, el conjunto pegassero alcanzó a acercarse con goles de Víctor Sotelo y José María Ríos.