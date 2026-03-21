Los cinco relegados de Aguirre que se alejan del Mundial 2026

La más reciente convocatoria de la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, dejó señales claras sobre los jugadores que han perdido terreno en la carrera hacia la Copa del Mundo 2026. En medio de un contexto marcado por múltiples lesiones, algunos nombres destacan por su ausencia reiterada.

Uno de los casos más llamativos es el de Diego Lainez, quien no fue considerado por segunda convocatoria consecutiva. El atacante de Tigres UANL ha visto reducidas sus opciones ante la competencia interna, donde jugadores como Roberto Alvarado y Germán Berterame han ganado protagonismo.

¿Quiénes son los jugadores excluidos?

En la defensa lateral, Bryan González tampoco logró entrar en la lista, a pesar de las bajas por lesión. El técnico optó por Jesús Ángulo para cubrir esa posición, incluso cuando la ausencia de Mateo Chávez parecía abrir una oportunidad.

Otro jugador con panorama complicado es Efraín Álvarez, quien no fue convocado pese a las ausencias en el mediocampo. El estratega se inclinó por alternativas como Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo, dejando al futbolista de Chivas con menos margen rumbo al Mundial.

Consecuencias de las ausencias en la convocatoria

En la zaga central, Víctor Guzmán quedó fuera de la lista, aunque era considerado una opción a futuro. La competencia en esa zona se ha intensificado con nombres como César Montes, Johan Vásquez, además de la irrupción de Everardo López y la presencia de Israel Reyes.

Finalmente, Ramón Juárez también figura entre los elementos con pocas probabilidades de ser considerados. A pesar de sus actuaciones con Club América, no ha logrado consolidarse como una opción constante en el combinado nacional.

Con el Mundial cada vez más cerca, estas ausencias perfilan un panorama complicado para varios futbolistas que, salvo un giro inesperado, parecen quedar fuera del proyecto de Aguirre.