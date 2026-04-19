Bayern Munich se acerca al título tras derrota de Borussia Dortmund

La Bundesliga se inclina con fuerza hacia Múnich. La caída del Borussia Dortmund por 2-1 en su visita al TSG Hoffenheim dejó el campeonato servido para el Bayern Munich, que ahora necesita apenas un punto para asegurar su corona número 35 en la liga alemana.

El golpe fue directo y en el momento menos oportuno. El Dortmund, segundo en la tabla, se quedó con 64 puntos y ya no depende de sí mismo. Con cuatro jornadas por disputar, la ventaja del Bayern se mantiene en 12 unidades y con un partido pendiente, una distancia que en términos reales liquida cualquier intento de remontada.

El protagonista de la jornada fue Andrej Kramaric. El delantero croata firmó un doblete desde el punto penal y alcanzó los 156 goles con el Hoffenheim, consolidándose como el máximo anotador histórico del club. Su precisión marcó el rumbo de un partido que el equipo local dominó durante largos tramos, especialmente en la primera mitad.

El primer golpe llegó antes del descanso. Una mano de Niklas Süle dentro del área abrió la puerta. Kramaric no falló. El defensor alemán, además, tuvo que abandonar el campo por una lesión en la rodilla, en una jugada que terminó por desordenar al conjunto visitante.

En la segunda parte, el Dortmund reaccionó con el ingreso de Serhou Guirassy, quien logró el empate momentáneo. Parecía que el líder resistía el impacto, pero el cierre volvió a inclinar la balanza. Ya en tiempo de compensación, otro penal sentenció la historia. Kramaric repitió ejecución y firmó la victoria definitiva.

Es duro perder por dos penaltis", admitió el defensor Daniel Svensson, reflejando la frustración de un equipo que había sido sólido durante la temporada, pero que en el tramo final perdió consistencia. Dortmund acumula ahora dos derrotas consecutivas, cuando había sufrido sólo dos en todo el torneo.

Del otro lado, el Hoffenheim se mete de lleno en la pelea europea. El triunfo lo impulsa hasta la quinta posición y mantiene viva su aspiración de alcanzar puestos de Liga de Campeones, en una recta final donde cada punto tiene peso específico.

Para el Bayern, el escenario es inmejorable. El equipo dirigido por Vincent Kompany podría sellar el título este mismo fin de semana cuando reciba al VfB Stuttgart. Incluso un empate bastaría para confirmar una temporada que ha sido dominante.

El contexto agrega un matiz estratégico. Con semifinales de Copa de Alemania ante el Bayer Leverkusen y de Liga de Campeones frente al Paris Saint-Germain en el horizonte, asegurar el título con antelación permitiría gestionar cargas y rotaciones en un calendario apretado.

La historia reciente también acompaña. Bayern busca su segundo título consecutivo bajo el mando de Kompany y el número 13 en las últimas 14 temporadas, una hegemonía que solo fue interrumpida por el propio Leverkusen en la campaña 2023-24.

El Dortmund aún sostiene el segundo puesto, pero su margen de maniobra desapareció. El Bayern, mientras tanto, tiene la mesa puesta. Solo necesita un punto para volver a levantar el trofeo y reafirmar su dominio en Alemania.