Damián Cruz lidera a Acereros Jr. en emocionante victoria sobre Royals

Damián Cruz pegó doblete productor de 3 carreras y lideró un rally de 5 en la sexta entrada, con el que Acereros Jr. le dio la vuelta al score y terminó venciendo a Royals por diferencia de 12-8, en duelo que disputaron el viernes por la tarde en el diamante del Parque Xochipilli 2.

La tropa acerera se adelantó en el primer capítulo con una triple producción, pero los Reales respondieron en el cierre de la misma tanda con un racimo de 5 carreras que comandó Dilan Cano, quien disparó un triplete remolcador de 3.

Acereros Jr. emparejó el juego momentáneamente en el segundo rollo, con un par de rayitas impulsadas por Otoniel Martínez para poner los cartones 5-5, sin embargo, la novena celeste retomó la ventaja en el fondo del segundo capítulo, con un ataque de 3 carreras que comandó Mateo Flores con 2 producciones y una rayita pintada.

Por su parte, el conjunto acerero descontó en la tercera entrada con anotación de Dereck Ríos, después Otoniel Martínez agregó una más en la cuarta, mientras que en sexto episodio se gestó la remontada definitiva con un triple de Damián Cruz que vació las almohadillas y puso el score 10-8, mientras que Luis Villazana y el mismo Ríos produjeron una anotación, respectivamente, para redondear la victoria.

En la serpentinera, el relevista Otoniel Martínez se apuntó el acierto tras lanzar 3 entradas sin permitir carrera, le pegaron un solo hit, dio 2 transferencias y abanicó a 4 bateadores, mientras que la derrota fue para Dilan Córdova con 4 anotaciones en contra. Otoniel Martínez fue el bateador más encendido de la novena acerera, al pegar triple, doble y sencillo en 4 apariciones.