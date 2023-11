"Bebía hasta desmayarme"; Wayne Rooney habla sobre su alcoholismo

El exjugador del Manchester United y actual entrenador del Birmingham, Wayne Rooney, admitió en un podcast que este sufrió de sobremanera por su problema de alcoholismo, pues el delantero aseguró que este llegó a beber hasta desmayarse.

"Volvía a casa, me pasaba varios días encerrado, sin salir. Bebía casi hasta perder el conocimiento", declaró el prodigio del futbol inglés, "Cuando tenía una veintena de años, el alcohol me sirvió de vía de escape a la presión y la fama".

"No quería rodearme de gente, porque a veces te sientes incómodo. A veces tenía la impresión de defraudar a la gente y no sabía cómo afrontar la situación", añadió Rooney en un podcast lanzado por Rob Burrow, exjugador de rugby y enfermo de ELA.

Finalmente el seleccionado inglés señaló que ahora a sus 38 años este a superado su problema con la bebida y ya no le molesta hablar sobre ello.

"Cuando no aceptas ayuda y los consejos de los otros, te puedes encontrar hundido y es lo que me ocurrió durante unos años. Hoy, felizmente, ya no tengo miedo de explicar mis problemas a los otros", concluyó el exdelantero.

A lo largo de los años, el inglés logró forjar una exitosa carrera deportiva en la que conquistó 17 títulos con los Red Devils entre los que destacan una Champions League, un Mundial de Clubes, cinco Premier League, una Europa League y 1 FA Cup. A su vez, también fue premiado como el Mejor Futbolista de la liga inglesa en cuatro ocasiones y el mejor futbolista inglés del año en 2010.