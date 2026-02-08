Nuevo León se corona bicampeón en béisbol U-15 tras vencer a Baja California

Nuevo León refrendó su dominio en la categoría U-15. El equipo regio se proclamó bicampeón tras vencer por abultada diferencia de 16-5 a Baja California "A", en la final del Campeonato Nacional de FEMEBE disputada ayer en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

El encuentro se tornó parejo durante las primeras cuatro entradas. Los bajacalifornianos aventajaron en el segundo rollo con anotación de Iván Barrera, mientras que Jonathan Juárez timbró en el tercer capítulo para ampliar el margen; por su parte, la novena regia detonó en la apertura de la cuarta entrada con un rally de 6 carreras para tomar el comando de la pizarra.

En el fondo de la cuarta entrada, Baja California "A" tuvo una fugaz reacción para recortar la diferencia. Barrera, Javier Orozco y Javier Ruiz elaboraron una triple producción para poner el score 6-5, pero después de esto, a los peninsulares se les acabó la pólvora y ya no pudieron hacer más daño.

A su vez, los regios lanzaron una ofensiva de 5 hits en la parte alta de la séptima tanda, los cuales se combinaron con cuatro errores del cuadro bajacaliforniano para elaborar un rally de 9 carreras que sirvió para definir el triunfo del bicampeonato.

En la lomita de pitcheo, Ángel Ponce lució con sólida serpentina de 5 entradas y 2 tercios para agenciarse el triunfo, contando con eficiente relevo de Alex Delgado. Por el bando contrario, la derrota fue para el abridor Lionel González, quien fue apoyado por 3 relevistas.

Con una contundente ofensiva en el cuarto capítulo, Coahuila "A" labró un triunfo de 5-3 sobre Chihuahua "A" para quedarse con el tercer lugar en el Campeonato Nacional de Béisbol U-15. Emilio Espinoza, Isaac Molina, Daniel Segoviano, William Ovalle y Víctor Posada elaboraron un rally de 5 carreras en la cuarta entrada para soportar la ventaja, en duelo que se disputó en el diamante de la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda; por su parte, Eduardo Salazar se quedó con el acierto que le valió la medalla de bronce a Coahuila, en tanto que Alejandro Contreras cargó con la derrota.