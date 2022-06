Boxeador sufre hemorragia cerebral sobre el ring; Perdió la conciencia de pie

Un atroz espectáculo ocurrió en Sudáfrica; cuando en plena pelea, Simiso Buthelezi, quien tenia dominada la batalla cuando este empezó a dar golpes al aire y quedar inconsciente mientras aun estaba de pie, ahora, el boxeador pelea por su vida en un coma inducido.

Un árbitro de boxeo tuvo que parar la pelea después de que el boxeador sudafricano Simiso Buthelezi perdiera el sentido de la orientación (y el combate) y empezara a soltar puñetazos en el aire. pic.twitter.com/oP5VuObPCs — ? Momentos Virales ? (@momentoviral) June 6, 2022

Durante 10 rounds, Simiso Buthelezi domino a su contrincante, Siphesihle Mntungwa, en una pelea que buscaba determinar al campeón de peso ligero de África, cuando Mntungwa cayo sobre las cuerdas, al reponerse, Buthelezi claramente desorientado se dirigió a la esquina y empezó a golpear el ring.

El referee detuvo rápidamente la pelea y llamo de inmediato a los médicos, solo para ser llevado a un hospital y ser inducido a un coma.

"No se encuentra en buenas condiciones de salud; está crítico pero estable. Descubrimos que sangró en el cerebro y lamentablemente su condición no permite que los médicos que lo están tratando operen en este momento debido a la condición", dijo el Dr. Buyi Mabaso-Dlamini, quien estuvo en primera fila durante la pelea, en diálogo con el periódico The Sowetan.

Buthelezi había tenido el control total de la pelea y su comportamiento dejó estupefactos a todos los presentes. Esa repentina lesión cerebral le dio el triunfo a Siphesihle Mntungwa, quien recibió el título de la WBF All Africa cuando se canceló la pelea.