Doblegan Pumas a las Rojinegras

GUADALAJARA, Jalisco 08-Mar-2024 .-La irregularidad es el rival a vencer del Atlas Femenil.

Las Rojinegras, que venían de vencer 3-1 al FC Juárez, cayeron como locales 2-0 en el Estadio Jalisco.

Las universitarias impusieron condiciones como visitantes y abrieron el marcador al minuto 21 cuando Stephanie Ribeiro recibió en los linderos del área, pisó el esférico y sacó un derechazo imposible para la estirada de Camila Vázquez.

La portera del Atlas estuvo atenta para mantener el marcador por la mínima, tras un par de atajadas.

Para el segundo lapso, las Rojinegras tocaron la puerta visitante, tras un tiro de esquina que pegó en una defensa de Pumas, pero Heidi González estuvo atenta para impedir el autogol con un lance.

Una espectacular doble atajada de Vázquez, al 64', levantó a los 391 asistentes del Estadio Jalisco, al detener un disparo desde fuera del área y levantarse rápidamente para evitar, con el pie, la caída de su marco.

Minutos después, un trallazo de Alejandra Franco puso a temblar el poste derecho de Heidi.

El partido fue creciendo en emociones hasta que Deneisha Blackwood recibió en el área y venció a Vázquez para el 2-0 definitivo.

"Nos duele muchísimo esta derrota, desafortunadamente no pudimos mantener ese ritmo, con jugadoras mexicanas y 8 de cantera, y esos altibajos no nos permiten estar más tiempo de partido.

"No hemos tenido equipo completo, pero me quedo de positivo, de ver un equipo que no baja el ritmo, que busca el arco de enfrente, y esperamos dar esos golpecitos que nos mantengan cerca de una posible clasificación", mencionó el técnico atlista Roberto Medina.

El Atlas se quedó con 11 puntos, mientras las Pumas llegaron a 14.

El siguiente compromiso de las Rojinegras será el lunes 18 de marzo cuando visiten al San Luis en la Fecha 11.

TABLA

LIGA FEMENIL / J10

Atlas Pumas

0 2