Bravos vence a Dodgers: 9-7 en el torneo Joakim Soria

El equipo de Bravos debutó con una victoria de 9 carreras contra 7 sobre Dodgers en el Torneo de Béisbol Infantil Joakim Soria, el cual arrancó ayer con la participación de equipos de diferentes municipios del estado.

En duelo de la categoría Pre-Infantil que se escenificó en el parque del Teocalli, la tribu tomó ventaja en la segunda entrada con una carrera de Héctor Garza, mientras que en el tercer episodio definió el resultado con un jugoso rally de 7. Por su parte, los Dodgers tuvieron su mejor momento en la tercera entrada, elaborando un rally de 5 que permitió recortar la diferencia en el score final.

Alexis Ibarra fue el pitcher ganador con gran labor como relevista, a la vez que Héctor Garza comandó la ofensiva de Bravos al pegar de 4-2, mientras que Mateo Aguilera se llevó la derrota.

VENCE MINEROS A RIBEREÑA

En duelo de la categoría Infantil, la novena de Minería de Nueva Rosita superó al representativo de la Liga Ribereña por pizarra de 8 carreras contra 4. Por otro lado, la Liga Furiazul "B" derrotó a Charros por abultada diferencia de 13-5, mientras que el equipo de la Liga Ojo de Agua de Saltillo blanqueó 10-0 a Diablos en el Parque Raúl Galata.