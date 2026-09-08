Bucaneros logra victoria contundente sobre Aceros en Monclova

El equipo de Bucaneros necesitó apenas 45 minutos para lograr su segundo triunfo de la campaña, al imponerse por marcador de 4-2 sobre Aceros, dentro de la sexta jornada del balompié municipal de Monclova.

Los filibusteros tomaron la iniciativa desde temprano, cuando al minuto 8 apareció Isaac Ramírez para poner el 1-0. El dominio escarlata se mantuvo y Manuel Riojas amplió la ventaja al 24´, mientras que Martín Muñiz incrementó la cuenta 4 minutos después y comenzó a definir el rumbo del encuentro.

Antes de llegar al descanso, Ramírez volvió a hacerse presente en el área y al 36´ concretó su doblete para colocar el 4-0 que reflejó la superioridad que Bucaneros impuso durante la primera mitad. Por su parte, los acereros reaccionaron antes del entretiempo con un tanto de Brayan Carrizales al minuto 42, pero la desventaja seguía siendo considerable.

En la segunda parte, Luis de la Rosa marcó al 61´ para acercar a Aceros, aunque la reacción no alcanzó para comprometer el triunfo filibustero. Con el resultado, Bucaneros llegó a 7 unidades y se instaló en la parte media de la clasificación, mientras Aceros permanece en el sótano sin puntos, producto de seis derrotas consecutivas en un penoso arranque de torneo.