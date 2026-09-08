Atleta Emilio García se destaca en Mr. Parras 2026

Emilio García Hernández extendió su racha triunfadora al conquistar el primer lugar de su categoría en la edición 2026 del prestigiado Mr. Parras, celebrado el pasado fin de semana en el Pueblo Mágico de Parras de la Fuente, Coahuila, donde volvió a subir a la tarima para refrendar su buen momento competitivo.

Con el Auditorio Multideportivo Municipal como escenario, la justa contó con el aval de la Federación Mexicana y la Asociación Estatal de la especialidad, además de la participación de un grupo de jueces de nivel nacional, encargados de sancionar las diferentes categorías y evaluar el desempeño de los exponentes.

El nativo de Ocampo, Coahuila, y monclovense adoptivo, entró en acción dentro de las categorías Veteranos 50-59 años y Clasificados, codeándose con atletas de primera línea. García Hernández mostró una destacada condición física y dominio en las poses sobre la tarima, argumentos que le permitieron quedarse con el primer lugar en Veteranos y sumar un nuevo trofeo a su palmarés durante el presente calendario competitivo.

"Concluimos satisfactoriamente una agenda de tres eventos seguidos, que fueron el Mr. Coahuila y Mr. Noreste, la Copa Lalo Gold Series y el Mr. Parras, en los que logramos posicionarnos en el podio. Ahora continuaremos con una intensa preparación de un mes para asistir al Mr. México 74, a principios de octubre", señaló el atleta, quien ya enfoca sus esfuerzos en su siguiente compromiso nacional.