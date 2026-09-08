Pumas se prepara para enfrentar a León tras la salida de Raúl Alpízar

Pumas anunció de manera oficial que Raúl Alpízar dejó su cargo como director de fuerzas básicas y, a pesar de que aún no existe confirmación sobre su sucesor, los reflectores apuntan a Juan Carlos Ortega, quien cuenta con experiencia tanto en Liga MX como en Selección Mexicana.

Fue mediante redes sociales donde el conjunto universitario dio a conocer la noticia, confirmando que la decisión fue de común acuerdo, dando por concluida la historia que arrancó en 2020, cuando Andrés Lillini había dejado el puesto vacante en Pumas.

"El Club Universidad Nacional informa que, de común acuerdo, Raúl Alpízar deja el cargo como director de fuerzas básicas de la institución. Reconocemos y agradecemos el trabajo y profesionalismo que entregó a esta institución y le deseamos éxito en sus futuros proyectos".

De igual manera, Pumas no dio el nombre de quien quedará al mando de las fuerzas básicas de la institución 7 veces monarca de la Liga MX, sin embargo, todo apunta a que Juan Carlos Ortega sea quien llegue al Pedregal para encabezar el nuevo proyecto.

Esta semana será de total relevancia para Pumas dentro del Apertura 2026 de la Liga MX, ya que en este instante se encuentra fuera de los puestos de Liguilla y se medirá ante dos conjuntos que lucen en los sitios de honor, por lo que se convertirán en rivales directos de cara a una deseada calificación:

Pumas vs. León / el jueves 10 de septiembre los universitarios se medirán a La Fiera en un compromiso que fue postergado debido a la participación del conjunto Esmeralda en la Leagues Cup, certamen en el que terminó apoderándose con el tercer lugar y consiguiendo su cupo en la Concachampions 2027.

Chivas vs. Pumas / por su parte, el domingo 13 de septiembre Pumas cerrará una semana de 6 puntos, metiéndose a la cancha del Estadio Akron con la encomienda de vencer al Rebaño –que actualmente marcha en el subliderato– para intentar terminar entre los primeros 8 del torneo luego de haberse disputado la mitad de la fase regular.