Cabo Verde clasifica a dieciseisavos de final en la Copa del Mundo 2026

MONTERREY, México (AP) — La selección de Cabo Verde se clasificó históricamente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras asegurar el segundo puesto del Grupo H con una victoria de 3-1 sobre Arabia Saudita. Con este trascendental resultado en la fase regular, el combinado africano selló su boleto directo a la siguiente ronda de eliminación de la competencia de la FIFA, donde tendrá como próximo rival a la selección de Argentina.

La escuadra caboverdiana llegaba a la última y definitiva jornada de la Fase de Grupos ubicada en el tercer sitio de su sector con dos unidades, producto de dos meritorios empates obtenidos previamente ante las selecciones de España y de Uruguay. La sólida victoria de este viernes contra el conjunto de los árabes les permitió alcanzar la línea de los cinco puntos, asegurando su pase a la fase final del torneo y decretando simultáneamente la eliminación del representativo de Uruguay, dirigido por el estratega argentino Marcelo Bielsa.

La actuación destacada de Cabo Verde

El encuentro se inclinó de forma temprana a favor de los africanos gracias a las anotaciones de Garry Rodrigues al minuto 5, Bebé a los 23 minutos y Willy Semedo a los 55 minutos del tiempo corrido de la segunda mitad. Por el bando de Arabia Saudita, el único descuento en el marcador llegó por conducto de un autogol fortuito del guardameta de Cabo Verde, Vozinha, una acción que acortó las distancias de forma momentánea pero que no logró alterar el destino final del partido dentro de la justa internacional de balompié.

Eliminación de Uruguay y Arabia Saudita

Con este panorama completamente definido en las acciones del Grupo H, la selección de España avanzó a la ronda de eliminación directa como líder absoluto del sector con siete puntos, seguida de cerca por la histórica selección de Cabo Verde que sumó cinco unidades. En contraste, los combinados de Uruguay, con apenas dos puntos en su cuenta general, y de Arabia Saudita, con una sola unidad, quedaron oficialmente eliminados de la competencia internacional de la FIFA.

Tras la confirmación reglamentaria de las posiciones, la FIFA definió los primeros cruces directos de los dieciseisavos de final del certamen. El representativo de Cabo Verde se medirá en un duelo inédito contra la selección de Argentina, escuadra que se quedó previamente con el liderato general del Grupo G de la competencia global. Por su parte, el seleccionado de España se verá las caras ante su similar de Argelia en la siguiente fase de eliminación definitiva. Con su clasificación, Cabo Verde se consolidó como una de las grandes revelaciones del torneo.