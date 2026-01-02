Rafael Leão anota y el Milan se impone al Cagliari

El Milan arrancó el año con una victoria de peso específico que lo catapultó a lo más alto de la Serie A. En su visita a Cerdeña, el conjunto rossonero resolvió el compromiso con eficacia y sin excesos, imponiéndose al Cagliari gracias a una acción puntual que marcó el rumbo del encuentro.

¿Cómo ocurrió la victoria del Milan?

El tanto que definió la historia llegó tras el descanso, cuando Rafael Leão apareció en el momento justo para romper el equilibrio. La anotación del portugués bastó para sellar un triunfo trabajado, en un duelo donde el orden y la disciplina táctica pesaron más que el lucimiento individual.

Con este resultado, el equipo dirigido por Massimiliano Allegri recuperó la cima del campeonato italiano. La ventaja es mínima pero significativa: dos puntos sobre el Inter, cuatro respecto al Napoli, cinco frente a la Roma y seis en relación con la Juventus, todos ellos aún con un partido pendiente por disputar.

Más allá de la aritmética, el mensaje del Milan es claro. Sin necesidad de un despliegue ofensivo constante, supo manejar los tiempos del juego y administrar la ventaja con inteligencia, una fórmula que suele distinguir a los equipos que aspiran seriamente al título.

El desarrollo del partido reflejó esa identidad. Los visitantes priorizaron el equilibrio defensivo, cerraron espacios y limitaron riesgos, conscientes de que una oportunidad bien ejecutada podía ser suficiente. Así fue: precisión en el área rival y solidez para sostener el marcador.

El encuentro también dejó apuntes interesantes en lo individual. Luka Modric volvió a completar los noventa minutos con un rendimiento sólido, aportando claridad y experiencia en la medular, confirmando que sigue siendo un factor confiable en la estructura del equipo.

Además, el choque sirvió como escenario para el estreno de Niclas Füllkrug con la camiseta del Milan. El delantero alemán, recién incorporado desde el West Ham United, sumó sus primeros minutos oficiales, dejando sensaciones positivas y ampliando las variantes ofensivas del plantel.

Así, el Milan inicia el calendario con paso firme y una victoria que vale más que tres puntos. Liderazgo, confianza y una plantilla que empieza a mostrar profundidad marcan el pulso de un equipo que, sin ruido, vuelve a colocarse en el centro de la escena italiana.