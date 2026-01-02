Alan Mozo deja Chivas y sorprende con su llegada a un histórico del futbol mexicano

Los movimientos continúan en Chivas de cara al torneo Clausura 2026 y ahora se confirma una salida que genera impacto en el entorno rojiblanco. Alan Mozo no seguirá en el Guadalajara, luego de haber sido informado previamente de que no formaría parte del proyecto encabezado por Gabriel Milito para el próximo certamen.

La reestructuración del plantel no solo contempla la salida del lateral derecho, ya que otros futbolistas como Alan Pulido y Erick Gutiérrez también se encuentran bajo análisis del cuerpo técnico actual para dejar la institución.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el destino de Alan Mozo será Pachuca, equipo al que llega en calidad de préstamo por un año con opción de compra. De esta manera, el defensor mexicano vestirá la camiseta de su tercer club en la Liga MX.

Los Tuzos esperan al jugador para integrarse al grupo dirigido por Esteban Solari, quien asumió el mando del conjunto hidalguense en la recta final del Apertura 2025, justo antes de disputar el Play In frente a Pumas. Hasta el momento no se ha confirmado la fecha exacta en la que Mozo se presentará en La Bella Airosa.

Con 28 años de edad, Mozo inició su trayectoria en las fuerzas básicas de Pumas, pasó a Chivas en 2022 y ahora comenzará una nueva etapa con Pachuca. El calendario incluso marcará un reencuentro inmediato, ya que los Tuzos debutarán en el Clausura 2026 enfrentando al Guadalajara en el Estadio Akron.

Durante su paso por el Rebaño, el defensor disputó 118 partidos oficiales, acumuló 8,903 minutos, anotó cuatro goles, dio nueve asistencias y fue subcampeón en el Clausura 2023. En el balance general de su carrera profesional, suma diez anotaciones, repartidas entre Pumas y Chivas, aunque aún no ha logrado levantar un título.

Pachuca, por su parte, solo ha confirmado hasta ahora la renovación de Alexei Domínguez y la salida de Alonso Aceves, quien se marchó a Rayados de Monterrey, por lo que la llegada de Mozo representa uno de sus movimientos más relevantes rumbo al nuevo torneo.